Dolar
6.8662
0.0728%
Euro
7.7805
0.2499%
Altın
1807.54
0.4981%
Borsa
117354.57
2.2176%
G. Altın
399.229
0.5718%
Bitcoin
63979.43
0.5266%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Serge Aurier'in kardeşi cinayete kurban gitti

    Tottenhamlı Serge Aurier'in futbolcu kardeşi Christopher Aurier, Fransa'nın Toulouse kentinde yaşadığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 15:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Serge Aurier'in kardeşi cinayete kurban gitti

    Tottenham'da forma giyen Fildişili yıldız Serge Aurier'in erkek kardeşi Christopher Aurier öldürüldü.

    Christopher Aurier'in bir gece kulübü dışında midesinden silahla vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından Christopher Aurier'i öldüren katil zanlısının henüz bulunamadığı belirtildi.

    Serge Aurier'in kardeşi cinayete kurban gitti #1

    Tottenham Kulübü ise olay üzerine bir başsağlığı mesajı yayımladı:

    "Büyük bir üzüntü içinde Serge Aurier'in kardeşi Christopher Aurier'in hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Kulüp olarak Serge ve ailesine taziyelerimizi iletiyoruz."

    Görüş Bildir