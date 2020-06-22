Sergio Ramos tarihe geçti

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Sergio Ramos, La Liga tarihinde en çok gol atan savunma oyuncusu olma unvanını ele geçirdi.

Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yenerek La Liga'da liderliğe yükselirken bu maç, Sergio Ramos için ayrı bir anlam ifade etti.

34 yaşındaki futbolcu, takımını 1-0 öne geçiren golü penaltı noktasından kaydederek bir rekora imza attı. Ramos, La Liga kariyerinde 68 gole ulaştı ve Barcelona efsanesi Ronald Koeman'ı geride bırakarak lig tarihinin en golcü savunma oyuncusu olma unvanını elde etti.

Fakat İspanyol yıldız için olumsuz anlar da yaşandı. Ramos, 50. dakikada attığı golden 10 dakika sonra dizinden sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

17 PENALTININ 1'İNİ KAÇIRDI

2005'te transfer olduğu Real Madrid'le dört La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi zaferi tadan Sergio Ramos, İspanya formasıyla bir kez Dünya Kupası ve iki defa Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

Ramos, Real Madrid'de kullandığı 17 penaltının sadece birini kaçırdı.