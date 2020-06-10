Setien: Messi, Mallorca karşısında sahada olacak

Barcelona Teknik Direktörü Setien, Arjantinli yıldızın aradan sonraki ilk maç olan Mallorca mücadelesinde takımdaki yerini alacağını söyledi.

Mart ayından bu yana maçların oynanmadığı La Liga, 11 Haziran'da geri dönüyor.

27 maç sonunda en yakın takipçisi Real Madrid'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Barcelona'ya Lionel Messi'den iyi haber geldi.

Sağ bacağında yaşadığı sorun nedeniyle takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Arjantinli yıldız, yeniden grup çalışmalarına başladı.

Catalunya Radio'ya açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, "Messi'nin Mallorca karşısında oynamasına engel bir durum yok." şeklinde konuştu.

''LUİS'İ RİSKE ATMAK İSTEMİYORUZ''

2020 yılının başında dizinden sakatlanan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapattığı açıklanmasına rağmen verilen ara sayesinde kalan 11 maç için yeniden formasına kavuşabilecek Luis Suarez hakkında da konuşan Setien, "Luis şimdilik bir maçın tamamında oynayabilecek mi bilmiyoruz. Bunu bize zaman gösterecek. Onu riske atmak istemiyoruz. Olası bir sorun da 3 veya 4 maç kaçırabilir. Bu da bizim için hiç iyi olmaz." ifadelerini kullandı.