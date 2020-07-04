Setien: Messi'den ayrılıkla ilgili bir şey duymadım

Setien: Messi'den ayrılıkla ilgili bir şey duymadım

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma ihtimali konuşulurken, teknik direktör Quique Setien bu konuyla ilgili yorum yapmamayı seçti.

La Liga'ya verilen araya lider olarak giren Barcelona, geçtiğimiz günlerde kendi evinde Atletico Madrid'le 2-2 berabere kalarak, Real Madrid'in 4 puan gerisine düştü.

Yaşanan puan kayıplarından çok, gelecek yaz sözleşmesi bitecek olan takımın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak istemediği haberleri gündeme damga vurdu.

Takımın kötü gidişi ve Messi'nin durumu sebebiyle üzerinde yoğun bir baskı oluşan Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

''ONDAN BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM''

Setien, "Onun ağzından böyle bir açıklama duymadım. Zaten bu benim görevim değil. Onunla ilgili bir sorun görmüyorum. Gerisi tamamen spekülasyon." ifadelerini kullandı.