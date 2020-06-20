Setien: Real Madrid her şeyi kazanamaz

La Liga'daki zorlu şampiyonluk yarışında puan kaybeden Barcelona'da teknik direktör Setien iyimser olmaya çalışıyor.

Sevilla ile golsüz berabere kalan Barcelona, zirve yarışında büyük yara aldı. Katalanlar, maç fazlasıyla Real Madrid'in 3 puan önünde bulunurken rakiplerinin alacağı bir galibiyetle puanların eşitlenmesi ihtimali bulunuyor.

Gerard Pique, Real Madrid'in kalan haftalarda puan kaybetmeyeceğini düşündüğünü belirterek karamsar bir tablo çizerken teknik direktör Quique Setien aynı fikirde değil:

"Pique günün hayal kırıklığını yaşıyor. Galibiyet alacağımızdan çok emindik. İlk 30 dakika çok iyi oynadık ama daha sonra oyunumuz bozuldu. İkinci yarıda önemli topları kaybettik. Pique yarın kesinlikle farklı düşünecek çünkü Madrid'in her şeyi kazanamayacağından eminim."