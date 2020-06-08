Setien: Şampiyonluk için her maçı kazanmalıyız

Setien: Şampiyonluk için her maçı kazanmalıyız

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, gelecek hafta başlayacak olan lig öncesi açıklamalarda bulundu.

Quique Setien, ligde kalan maçların tamamını kazanarak şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Katalan devi, ligde bitime 11 hafta kala Real Madrid'in iki puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Salgın nedeniyle üç aydır askıya alınan La Liga, gelecek hafta kaldığı yerden devam edecek. Barcelona ise ilk maçını 13 Haziran'da Mallorca ile oynayacak.

''MENTAL OLARAK İYİ DURUMDAYIZ''

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Setien, "Şampiyonluk için kalan tüm maçlarımızı kazanmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Çalışmalarımızı iyi bir şekilde sürdürüyoruz. Lig başladığında en iyi form durumunda olmalı ve her maçımızı kazanmalıyız. Şu anda mental olarak iyi bir durumdayız." dedi.