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    Setien'den Messi yorumu: Tartışmaların olması normal

    Messi'nin Celta Vigo maçındaki hoşnutsuz görüntüsü hakkında konuşan Setien, aralarında bir sorun olmadığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 14:51
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    Setien'den Messi yorumu: Tartışmaların olması normal #1

    Barcelona teknik direktörü Quique Setien, Lionel Messi ile aralarında sorun olduğu iddiaları hakkında konuştu.

    Atletico Madrid maçı öncesindeki basın toplantısında konuşan Setien, Messi'nin yardımcısı Sarabia'nın Celta Vigo maçındaki direktiflerini umursamaz tavırları için, "Her zaman tartışmaların ve farklılıkların olması normaldir. Bu hep olur. Ben de kolay bir oyuncu değildim. Yapmaya çalışmamız gereken ise herkesi bazı müştereklerde buluşmaya ikna etmektir" ifadelerini kullandı.

    ''ARAMIZDA İYİ BİR İLETİŞİM VAR''

    Bunun doğal bir şey olduğunu belirten Setien, "Aramızda iyi bir iletişim var. Celta maçındaki olaya hiç önem vermiyorum" dedi.

    Setien'den Messi yorumu: Tartışmaların olması normal #2

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