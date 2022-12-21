Sevilla, Isco ile yollarını ayırdı

İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Isco ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

İspanya La Liga ekibi Sevilla'da, flaş bir ayrılık yaşandı. İspanyol ekibi son olarak, Real Madrid forması giyen ve serbest durumda bulunan Isco ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sevilla açıklama yaptı

Sevilla yaptığı açıklamada, Isco ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

1 gol 3 asist ile oynadı

30 yaşındaki Isco, bu sezon oynadığı 19 maçta 1 gol, 3 asist yapmıştı. İspanya Milli Takımı futbolcusu, Real Madrid forması altında 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu kazanmıştı.