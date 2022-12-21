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    Sevilla, Isco ile yollarını ayırdı

    İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Isco ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
    • 21.12.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:19
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    Sevilla, Isco ile yollarını ayırdı

    İspanya La Liga ekibi Sevilla'da, flaş bir ayrılık yaşandı. İspanyol ekibi son olarak, Real Madrid forması giyen ve serbest durumda bulunan Isco ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Sevilla açıklama yaptı

    Sevilla yaptığı açıklamada, Isco ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

    Sevilla, Isco ile yollarını ayırdı #1

    1 gol 3 asist ile oynadı

    30 yaşındaki Isco, bu sezon oynadığı 19 maçta 1 gol, 3 asist yapmıştı. İspanya Milli Takımı futbolcusu, Real Madrid forması altında 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu kazanmıştı.

    Sevilla, Isco ile yollarını ayırdı #2


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