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- Sevilla, Isco ile yollarını ayırdı
Sevilla, Isco ile yollarını ayırdı
İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Isco ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
- 21.12.2022 - 16:06
- Güncelleme : 21.12.2022 - 16:19
İspanya La Liga ekibi Sevilla'da, flaş bir ayrılık yaşandı. İspanyol ekibi son olarak, Real Madrid forması giyen ve serbest durumda bulunan Isco ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sevilla açıklama yaptı
Sevilla yaptığı açıklamada, Isco ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
1 gol 3 asist ile oynadı
30 yaşındaki Isco, bu sezon oynadığı 19 maçta 1 gol, 3 asist yapmıştı. İspanya Milli Takımı futbolcusu, Real Madrid forması altında 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu kazanmıştı.