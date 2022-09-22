Shakira: Pique'den sonra hayatımın en kötü dönemini yaşıyorum

İspanyol futbolcu Gerard Pique ile olan evliliğini aldatıldığı için sonlandırmak zorunda kalan Shakira, uzun süren sessizliğini bozdu.

Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Gerard Pique'nin ayrıldığı eşi Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanyol futbolcunun kendisini aldatmasının ardından ilk kez konuştu.

Elle dergisine konuşan Shakira, evliliğinde yaşanan sorunların müzik kariyerini nasıl etkilediği sorusuna, "Müzik benim için bir hayat kurtarıcı. Parçalanmış halde hissettiğim günler oldu ve bu günlerden sadece müzik ile sıyrılabildim. İşin gözümü çok korkuttuğu günler oldu. Sadece çocuklarıma sarılıp, yataktan çıkmak istemediğim günler... Ancak ayağa kalkıp klip çekimine veya stüdyoya gitmek zorundaydım." dedi.

"Saklanabileceğim hiçbir yer yok"

Gerard Pique ile olan evliliğinin dağılmasının kendisine nasıl hissettirdiği sorusunu yanıtlayan Shakira, "Evimin önünde 7/24 kampta olan bir paparazzi grubu var. Saklanabileceğim hiçbir yer yok. Çocuklarımla eve saklanmaktan başka çaremiz kalmıyor ve bu onları gerçekten kötü etkiliyor." sözlerini sarf etti.

"Hayatımın en karanlık dönemi"

Pique ile yaşadıklarının kötü bir rüya gibi hissettirdiği söyleyen Shakira, "Bazen tüm bu yaşananların kötü bir rüyadan ibaret olduğunu ve bir noktada uyanıp bu beladan kurtulacağımı düşünüyorum. Asıl canımı sıkan nokta, çocuklarımın babasıyla aramızdaki çok özel ve değerli sandığım ilişkinin medya tarafından nasıl istismar edildiği. Tüm bunların da babamın yoğun bakımda olduğu dönemde yaşanması ve birçok cephede mücadele etmek zorunda olmam beni çok yoruyor. Muhtemelen hayatımın en karanlık dönemini yaşıyorum." dedi.

"Yükümün hafiflemesini bekleyip, önüme bakacağım"

Hayatındaki zorlu döneme ithafen konuşan Kolombiyalı şarkıcı, "Göğsümdeki hissettiğim bu büyük yükün hafiflemesini bekleyip önüme bakmaktan başka çarem yok." diyerek sözlerini noktaladı.

Pique, Shakira'yı aldattı

11 yıldır beraberliklerini sürdüren Gerard Pique-Shakira çifti, geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını açıklamışlardı. 2 çocukları bulunan çiftin ayrılığının altında Pique'nin, Shakira'yı aldatmasının yattığı öne sürülmüştü.