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    Silvio Berlusconi'nin galibiyet primi: Fahişe

    Silvio Berlusconi'nin galibiyet primi: Fahişe

    Silvio Berlusconi, sahibi olduğu Monza futbol takımının oyuncularına "Juventus ya da Milan gibi büyük bir takımı yenerseniz size bir otobüs dolusu fahişe getirteceğim" sözü tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 15:20
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    İtalya Serie A’da mücadele eden Monza takımında Noel yemeği düzenlendi.

    Kulübü 2018’de satın alan İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, burada yaptığı konuşmadaki sözleriyle tepki çekti.

    "Otobüs dolusu fahişe getireceğim"

    Berlusconi, Monza’nın yeni teknik direktörü Raffaele Palladino’dan söz ederken şu ifadeleri kullandı:"Yeni bir antrenör bulduk, başarılı, sempatik, kibar ve oyuncuları teşvik etmeyi biliyor. Ben de ek bir teşvikte bulunuyorum; buraya gelen oyunculara ‘Juventus, Milan gibi büyük takımlardan birini yenerseniz soyunma odasına bir otobüs dolusu fahişe getirteceğim."

    Silvio Berlusconi'nin galibiyet primi: Fahişe ViDEO

    Berlusconi

    54 yaş küçük sevgilisi de dinledi

    Berlusconi bu sözleri söylerken, 32 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina da hemen yanında oturuyordu. 86 yaşındaki Berlusconi’nin sözleri kadar bu sözlere salondan gelen gülüşme ve alkışlar da eleştiri aldı.

    Marta Fascina


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