Simeone, Aragones'in rekoruna ortak oldu

Atletico Madrid'in başında 194. lig galibiyetine ulaşan Arjantinli teknik direktör Diego Simeone, Luis Aragones'i yakaladı.

İspanya Ligi'nde Atletico Madrid, Levante'yi 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 55'e yükselten Madrid ekibinde teknik direktör Diego Simeone, 194. lig galibiyetine ulaşarak kulüp efsanelerinden Luis Aragones'in rekorunu egale etti.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma yolunda kritik bir galibiyet elde eden ve üstü üste 3. maçını da kazanan Atletico Madrid, cumartesi günü Deportivo'yu konuk edecek.

DEPORTİVO'YU DA YENERSE TARİHE GEÇECEK

O karşılaşmada alınacak bir galibiyet, Simeone'yi, Atletico Madrid tarihinin en çok lig galibiyeti elde eden teknik direktörü yapacak.

Diego Simeone, Başkent ekibiyle 2013- 14 sezonunda lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Simeone, 319 lig maçında bu sayıya ulaşırken; aynı zamanda kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduran Aragones, Atletico ile 1976-77 sezon şampiyonluğunu elde etmişti.

Aragones, 407 lig maçında 194 galibiyet elde etmişti.