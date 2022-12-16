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    Sinisa Mihajlovic, hayatını kaybetti

    Uzun süredir kanser tedavisi gören Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti.
    • 16.12.2022 - 17:45
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    Sinisa Mihajlovic, hayatını kaybetti

    Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti. Temmuz 2019'dan bu yana lösemi ile savaşan Mihajlovic, bu sırada Bologna'da görev yapıyordu.

    Hastanede bakım altındaydı

    Tedavisini ve teknik direktörlük görevini aynı sırada sürdüren Mihajlovic, 6 Eylül 2022'de görevinden alınmıştı. Sırp futbol adamı, son günlerde hastanede bakım altındaydı ancak lösemiye karşı olan savaşını kazanamadı.

    Sinisa Mihajlovic, hayatını kaybetti #1

    Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev aldı

    Futbolculuk kariyerinde Kızılyıldız, Roma, Sampdoria, Lazio ve Inter formaları giyen Mihajlovic, teknik direktör olarak Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve Sporting Lizbon'da görev aldı.

    Sinisa Mihajlovic, hayatını kaybetti #2


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