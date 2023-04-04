Sir Alex Ferguson, 40 yıl sonra şampiyonluk madalyasını alacak Manchester United'ın efsane ismi Sir Alex Ferguson, 1983'te Aberdeen'le Kupa Galipleri Kupası'nda kazandığı şampiyonluğun madalyası 12 Mayıs'ta düzenlenen törenle alacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la sayısız başarıya sahip olan ve 25 kupa kazanan İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson, ManU'dan önceki kariyerinde de başarılı bir performans sergiliyordu.

İskoçya ligi ekiplerinden Aberdeen'i çalıştıran ve burada da birçok başarıya imza atan Sir Alex Ferguson, 1983'te kazanılan Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğunun madalyasını 40 yıl sonra alıyor.

12 Mayıs'ta madalyasını alacak

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde, UEFA'nın o dönemki kuralları gereği ilk 11 ve 5 yedek oyuncuya madalya verildiği, bu sebeple Ferguson'ın ve diğer isimlerin madalya alamadığı aktarılırken 12 Mayıs'ta gerçekleşecek törenle madalyaların verileceği kaydedildi.

1983 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde oynanan maçta Aberdeen, Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

"Bu madalyayı alacak olmaktan dolayı çok mutluyum"

O dönemde Ferguson'ın yardımcısı olarak çalışan Arhcie Knox'la birlikte sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Dougie Bell'in de madalya alacağı ifade edildi.

Alex Ferguson Daily Mail'e verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı: