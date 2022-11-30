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    Sırbistan Milli Takımı'nda yasak ilişki iddiası

    Sırbistan Milli Takımı'nda yasak ilişki iddiası

    Sırbistan Milli Takımı'nda Vlahovic ve Gudelj, Rajkovic ve Jovic'in eşleriyle kampta birlikte oldu. Olayın ayyuka çıkmasıyla birlikte futbolcuların kavga ettiği öğrenildi.
    • 30.11.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:42
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    2022 Dünya Kupası tüm hızıyla sürerken Sırp basınından şoke edici iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

    Vlahovic'in yedek kalma sebebinin araştırılmasıyla birlikte bölgeye hakim olan gazeteci Richard Wilson'dan akılalmaz bir iddia geldi.

    Twitter hesabından bir flood paylaşan gazeteci, Sırbistan Milli Takımı'nda skandal yaşandığını öne sürdü.

    Wilson, Dünya Kupası öncesinde yapılan kampta takıma moral vermeleri için ailelerin de kampa davet edildiği bu sırada bir takım problemler yaşandığını söyledi.

    Sırbistan Milli Takımı nda yasak ilişki iddiası #1

    (Predrag Rajkovic ve eşi Ana Cakic)

    Sırbistan Milli Takımı nda yasak ilişki iddiası #2

    (Luka Jovic ve eşi Sofija Milosevic)

    Kampta yasak ilişki şoku

    İddiaya göre; forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte oldu.

    Bu çarpıcı iddianın ardından Sırbistan Milli Takımı'nda Gudelj ve Jovic'in de yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi.

    Hatırlanacağı üzere iddialarda yer alan hiçbir oyuncu son oynanan Kamerun maçında süre almamıştı.

    İddialarda adı geçen Sofija Milosevic, Fatih Karagümrüklü Adem Ljajic'in de eski sevgilisi. Ljajic Sofija'nın eski takım arkadaşı Jovic'le birlikte olduğunu öğrenince futbola küsmüştü.

    Sırbistan Milli Takımı nda yasak ilişki iddiası #3

    (Dusan Vlahovic)

    Sırbistan Milli Takımı nda yasak ilişki iddiası #4

    (Nemanja Gudelj)

    Sırbistan Milli Takımı nda yasak ilişki iddiası #5


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