Slaven Bilic'in Ukrayna Milli Takımı'ndan para istemediği iddia edildi Ukrayna Milli Takımı ile görüşmelerde bulunan Slaven Bilic'in, görüşmelerde para istemediği öne sürüldü.

Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in yeni adresi belli oldu. Slaven Bilic'in maaş konusunda sergilediği tavır ise gündeme oturdu.

Mart ayı başında Watford'dan ayrılan Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu. Buna göre 54 yaşındaki antrenör, Ukrayna Milli Takımı'yla söz kesti. Slaven Bilic'in maaş talep etmediği ortaya çıktı.

Daha önce Beşiktaş'ı da çalıştırdı

Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, siyah-beyazlıların ardından West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich, Beijing Guoan ve Watford'u çalıştırmıştı.

Öte yandan Slaven Bilic, 2006-2012 yılları arasında Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Ukrayna, Bilic'in ikinci milli takım tecrübesi olacak.