Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Messi ve Ronaldo gibi bir kariyerine sahip olmak yerine hayattan keyif almayı seçtiğini söyledi.

Inter'de büyük başarılar yakalayan ve Galatasaray taraftarının da kalbinde ayrı bir yeri olan Wesley Sneijder kariyerine ve Inter gündemine dair özel bir röportaj verdi.

"HAYATTAN KEYİF ALMAYI SEÇTİM"

Messi ve Ronaldo gibi olabilecek yetilere sahip olduğunun altını çizen Sneijder, "Messi ve Ronaldo gibi olabilirdim ama sadece onlarla aynı hayatı yaşayabileceğimi hissetmedim. Hayattan keyif aldım, belki akşam yemeğinde bir kadeh bir şeyler içtim. Ronaldo ve Messi çok fedakarlık yapmışlar ve bu durum benim için büyük bir sorun değil. Her şeye rağmen harika bir kariyer geçirdim." dedi.