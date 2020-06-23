Solskjaer: De Gea hala dünyanın en iyisi

Manchester United menajeri Solskjaer, son günlerde ağır eleştirilere maruz kalan De Gea'ya sahip çıktı.

Manchester United, Tottenham ile 1-1 berabere kalırken; eski kaptan Roy Keane, İspanyol kaleci David de Gea'yı sert sözlerle eleştirmişti.

Bir televizyon programında yorumculuk yapan Keane, Steven Bergwijn'in şutunu De Gea'nın çıkarması gerektiğini söylerken, "Gına geldi" ifadelerini kullanmıştı. İspanya Milli

"HALA 1 NUMARA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

İspanya Milli Takımı'nda da 1 numaralı mevkiyi Chelsea'den Kepa Arrizabalaga'ya kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya olan De Gea'ya sahip çıkan Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, "Cuma günü oynanan maçtaki şutu kurtarabilirdi, ancak olmadı. Ancak o bizim için harika kurtarışlar yaptı. Bize çotk maçlar kazandırdı. Hala onun dünyanın en iyi kalecisi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

De Gea, Sheffield United'da 2 yıla yakındır kiralık forma giyen Dean Henderson'a da koltuğunu kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. Ancak Henderson, Çarşamba günü Manchester United'a karşı oynayamayacak.

Premier Ligi kurallarına göre, bir takımda kiralık oynayan futbolcular bonservisinin bulunduğu kulübe karşı oynayamıyor.

Solskjaer, Dean Henderson'ın performansıyla da ilgili konuştu ve "Harika bir sezon geçiriyor. Bir gün İngiltere Milli Takımı ile Manchester United'ın 1 numarası olacak." diye konuştu.