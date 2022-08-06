Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
415.530
-0.34%
BTXN Coin
8.25
1.10%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    Stefan Kuntz, Trabzonspor maçı yerine Bayern Münih maçını izledi

    Stefan Kuntz, Trabzonspor maçı yerine Bayern Münih maçını izledi

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Süper Lig'deki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasını izlemek yerine Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçına gitmesi tepki çekti.
    • 06.08.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Bundesliga'nın açılış haftasında oynanan Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçına gitti ve burada karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

    Aynı gün Süper Lig'in açılış maçı olan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yerine Kuntz'un Almanya'yı tercih etmesi sosyal medyada tartışma konusu yarattı.

    Sosyal medya karıştı

    Alman Sat1 kanalında sık sık yorumculuk yapan Stefan Kuntz'un Süper Lig yerine Bundesliga'nın açılış maçını yorumlaması kullanıcılar tarafından yanlış bulundu.

    Birçok futbolsever, "A Milli Takımımızın hocası Süper Lig maçını izlemeliydi." şeklinde görüş belirtti.

    Stefan Kuntz, Trabzonspor maçı yerine Bayern Münih maçını izledi #1

    7 galibiyet aldı

    Yaklaşık olarak 1 senedir A Milli Takımımızı çalıştıran Alman hoca, bu süreçte çıktığı 10 mücadeleden 7 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Hull City'den Halil Dervişoğlu atağı
    Transfer dosyası

    Hull City'den Halil Dervişoğlu atağı

    Haliç'e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri görüldü
    3. Sayfa

    Haliç'e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri görüldü

    Görüş Bildir