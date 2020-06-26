Steven Gerrard: Liverpool'u tebrik ederim

Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard, şampiyonluk sonrası tüm takıma tebriklerini iletti.

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Premier Lig şampiyonu olan eski takımını ve Jürgen Klopp'u kutladı.

Efsanesi olduğu Liverpool'da 17 yıl forma giyen ve şampiyonluk yaşayamayan Gerrard, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm takımı tebrik etti:

"Premier Lig şampiyonu Liverpool'u tebrik ediyorum. Muhteşem kadroyla ve harika bir menajerle inanılmaz bir başarı. Ve son olarak en önemlisi, 30 yıl boyunca bu anı bekleyen taraftarları kutluyorum. Parti başlasın!"