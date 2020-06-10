Stoke City'de Michael O’Neill koronavirüse yakalandı

Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'ın Championship ekibi Stoke City ile yapacağı hazırlık maçı, Stoke City menajeri Michael O'Neill'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Manchester United ile Stoke City, önceki gün United'ın antrenman tesislerinde bir hazırlık maçı yapacaktı.

Stoke City takımına pazartesi sabah koronavirüs testi yapıldı. Salı günü sabah saatlerinde ise takım, hazırlık maçı için Manchester United tesislerine gitti. Maça az bir süre kala Stoke City'ye sabah yapılan testlerin sonucu geldi ve bir kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Bu haber sonrası hazırlık maçı iptal edildi, Stoke City de apar topar tesisleri terk etti.

MENAJER O'NEILL KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İngiliz basınında futbolcu olarak yansıyan haberler sonrası Stoke City resmi bir açıklama yaparak koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin menajer Michael O'Neill olduğunu duyurdu.

Manchester United forması giyen futbolcuların, Stoke City ekibiyle aynı ortamda bulunmadığı ve iki takım arasında bir yakınlaşma yaşanmadığı belirtildi.

Stoke City'nin tesisten ayrılmasının ardından bulundukları bölgeler hızlı bir şekilde dezenfekte edildi. Hazırlık maçının iptal edilmesi sonrası Manchester United, ikiye bölünerek kendi arasında maç yaptı.