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Stuttgart, Bundesliga'ya geri döndü
Nürnberg'i 6-0 yenen Stuttgart, yeniden Bundesliga'ya yükseldi.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 18:57
Almanya'nın köklü kulüplerinden olan Stuttgart, geçtiğimiz sene sergilediği performansın ardından taraftarlarını hayal kırıklığına uğratarak Bundesliga 2'ye düşmüştü.
Bugün oynanan karşılaşmada Nürnberg'i 6-0 mağlup eden Stuttgart, böylece geçtiğimiz sezon düştüğü Bundesliga'ya geri döndü.