Suarez, 5 ay sonra sahalara geri döndü

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Ocak ayında sakatlanan ve dizinden ameliyat olan Uruguaylı golcü Suarez, Katalan ekibin aradan sonraki ilk maçında sahadaki yerini alabilir.

La Liga ekiplerinden Barcelona, Luis Suarez'in 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak Mallorca maçında forma giyebileceğini açıkladı.

Ocak ayında dizinden sakatlanan ve ameliyat olmak zorunda kalan Uruguaylı yıldızın sezonu kapatması bekleniyordu. Ancak lige verilen ara Suarez'in 2019-20 sezonunda yeniden sahaya çıkmasını sağladı.

Barcelona, Suarez ve Dembele'nin sakatlığı nedeniyle federasyondan aldığı özen izinle Leganes'ten Martin Braithwaite'ı transfer sezonu kapanmış olmasına rağmen kadrosuna katmıştı.