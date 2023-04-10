Şubat ayında Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Lemos, Brezilya'da kupa kazandı Fenerbahçe’den ayrılan Mauricio Lemos, şubat ayında imza attığı Atletico Mineiro ile ilk kupasını kazandı.

Brezilya'da Mineiro 1 ismiyle oynanan kupada America MG ile Atletico Mineiro kozlarını paylaştı. İki maç üzerinden oynanan finalde Atletico Mineiro, ilk mücadelede rakibini deplasmanda 3-2 mağlup ederek avantaj sağlamıştı.

Mineiro 2 golle kazandı

Dün oynanan ikinci karşılaşmada ise Atletico Mineiro, sahasında America MG'yi 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Mineiro'ya galibiyeti getiren golleri ise 27. dakikada penaltıdan ve 71. dakikalarda yıldız futbolcu Hulk attı.

Mariano ve Hulk forma giyiyor

Eyaletinde şampiyonluğa ulaşan Atletico Mineiro'da Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler forma giyiyor.

Brezilya ekibinin kadrosunda bir dönem Galatasaray'da oynayan sağ bek oyuncusu Mariano ve adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan yıldız futbolcu Hulk yer alıyor.

Lemos, ilk kupasını kazandı

Öte yandan siyah-beyazlı takımda devre arasında Fenerbahçe'den ayrılan savunma oyuncusu Mauricio Lemos da yer alıyor.

Şubat ayında sarı-lacivertlilerden ayrılarak Brezilya'nın yolunu tutan Uruguaylı stoper, yeni takımıyla 2. ayında kariyerinin ilk kupasını kazandı.