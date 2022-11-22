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    Suudi Arabistan, Arjantin'i mağlup etti

    Suudi Arabistan, Arjantin'i mağlup etti

    2022 Dünya Kupası C Grubu maçında Suudi Arabistan güçlü rakibi Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir süprize imza attı.
    • 22.11.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 15:24
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    2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Lionel Scalano'nin ekibi Arjantin ile Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

    Lionel Messi'nin son Dünya Kupası'nda neler yapacağı merak edilirken, turnuva öncesi Arjantin'i favori olarak gösteren milyonlarca futbolsever vardı. Ancak Arjantin'in ilk maçta Suudi Arabistan'a kaybetmesi, tüm dünyada şaşkınlık yarattı.

    Suudi Arabistan, Arjantin i mağlup etti #1

    Messi büyük şok yaşadı

    35 yaşındaki Lionel Messi de Suudi Arabistan karşısında 2-1 geriye düşmelerinin ardından büyük şok ve üzüntü yaşadı.

    Suudi Arabistan'ın golleri 48. dakikada Saleh Al Shehri ve 53. dakikada Salem Al Dawsari'den geldi. Arjantin'in tek golü ise 10. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan yaptığı vuruş ile geldi.

    Suudi Arabistan, Arjantin i mağlup etti #2

    36 maç sonra mağlubiyet

    Arjantin Milli Takımı, yaklaşık 3 yıllık yenilmezlik serisini de bu maçla kaybetmiş oldu. Güney Amerika toplamda 36 maçtır mağlubiyet görmüyordu. Arjantin, bu mağlubiyetin ardından İtalya'nın 37 maçlık rekoruna ulaşamamış oldu.

    Bu sonuçla beraber Suudi Arabistan kupaya 3 puanla başlarken, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin ilk maçından puansız ayrılmış oldu. Grubun bir sonraki maçında Arjantin, Meksika ile karşılaşırken Suudi Arabistan, Polonya ile kozlarını paylaşacak.

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