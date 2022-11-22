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    Suudi Arabistan'a yenilen Arjantin alay konusu oldu

    Suudi Arabistan'a yenilen Arjantin alay konusu oldu

    Dünya Kupası'nın favorileri arasında görülen Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesi şaşkınlıkla karşılanırken sosyal medyada da bu durum ti'ye alındı.
    • 22.11.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 15:44
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    Dünya Kupası C Grubu açılış maçında Arjantin favori olduğu karşılaşmada Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu.

    Lionel Messi'nin şov yapmasını bekleyen futbolseverler pek fazla varlık gösteremeyen yıldız oyuncuyu maç sonunda dalga konusu yaptı.

    Sosyal medya kullanıcıları yaptığı paylaşımlarla Arjantin Milli Takımı ve Messi'yi ti'ye aldı.

    İşte o paylaşımlardan bazıları:

    Suudi Arabistan a yenilen Arjantin alay konusu oldu #1

    Suudi Arabistan a yenilen Arjantin alay konusu oldu #2

    Suudi Arabistan a yenilen Arjantin alay konusu oldu #3

    Suudi Arabistan a yenilen Arjantin alay konusu oldu #4

    Suudi Arabistan a yenilen Arjantin alay konusu oldu #5

    Suudi Arabistan a yenilen Arjantin alay konusu oldu #6


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