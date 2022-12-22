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    Suudi Arabistan'dan Ronaldo'ya elçilik teklifi

    Suudi Arabistan'dan Ronaldo'ya elçilik teklifi

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın bir benzerini yapmak isteyen Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'ya astronomik bir teklif hazırladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:09
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    Katar 2022 Dünya Kupası'nda performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Cristiano Ronaldo, yeni takımı için gelen teklifleri değerlendiriyor.

    Manchester United ile turnuva öncesi yollarını ayıran Portekizli yıldız, eski takımı Real Madrid'in antrenman sahasında çalışmalarını sürdürüyor.

    37 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ise astronomik bir teklif hazırladı.

    500 milyon euroluk teklif

    Marca'nın haberine göre; Ronaldo, 2.5 yıllık sözleşme, reklam ve sponsorluklarla beraber 500 milyon euro kazanacak.

    Suudi Arabistan yönetiminin de destek verdiği bu transferin altında, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak isteği yatıyor.

    Ronaldo

    Elçi olacak

    Anlaşma sağlanırsa Ronaldo, futbol kariyerini bitirdikten sonra Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçiliğini üstlenecek.

    Yıldız futbolcu, Avrupa'da kalıp Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istese de henüz beklediği bir teklifin gelmemesi nedeniyle fikrini değiştirmeye yakın olduğu belirtildi.

    Ronaldo


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