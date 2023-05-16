Teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş İtalya'da ödüle layık görüldü Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı'nı çalıştıran genç teknik adam Tuğberk Tanrıvermiş'e Maurizio Maestrelli Ödülleri'nde yılın en iyi genç teknik direktörü ödülü verildi.

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Sportif başarı, profesyonellik ve fair play kriterleriyle belirlenen İtalya'nın prestijli organizasyonlarından olan Maurizio Maestrelli Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

Roma 18 Yaş Altı Takımı ile başarılı bir sezon geçiren Tuğberk Tanrıvermiş, organizasyonda yılın en iyi genç teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Ödülün verilmesinde takımının performansının yanı sıra Tanrıvemiş'in saha kenarındaki duruşunun da etkili olduğu kaydedildi.

Liderliği garantilediler

İtalya 18 Yaş Altı Futbol Ligi A Grubu'nda bitime 3 hafta kala liderliği garantileyen Tuğberk Tanrıvermiş'in takımı, B Grubu lideriyle şampiyonluk için karşılaşacak.

Galatasaray'ın oyuncu izleme departmanında 2011'de başladığı futbol kariyerinde sarı-kırmızılı kulüpte farklı kategorilerde teknik direktörlük, A takımda yardımcı antrenörlük yapan Tanrıvermiş, Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor'un teknik ekiplerinde çalıştı.

İtalya'ya 2018'de gitti

İtalya'ya 2018'de Roma 15 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü olarak giden 33 yaşındaki Tanrıvermiş, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Ardından Roma 16 Yaş Altı ve Spezia 19 Yaş Altı takımlarını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, bu sezon Roma 18 Yaş Altı Takımı'nın başına geçti.