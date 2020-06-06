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    Tello: Ronaldo bana Michael Jordan'ı hatırlatıyordu

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tello, Sporting Lizbon'dan takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2020 - 15:01
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    Tello: Ronaldo bana Michael Jordan'ı hatırlatıyordu

    Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Elazığspor ve Şanlıurfaspor formaları giyen Rodrigo Tello, Ronaldo'nun gençliğinden bahsetti.

    Şilili eski futbolcu, bir dönem Sporting Lizbon'da beraber oynadığı Portekizli yıldızın kendisine Michael Jordan'ı hatırlattığını söyledi.

    "BANA JORDAN'I HATIRLATIRDI"

    Tello; "Cristiano Ronaldo ile langırt oynardık, en iyisiydi. Bilardo oynardık, en iyisiydi. Ağırlık kaldırırdık en çok o yapardı. Zihniyeti 17 yaşındaki bir çocuğunkinden tamamen farklıydı. Bana Michael Jordan'ı hatırlatıyordu. Yaptığı her şeyde rekabetçiydi." dedi.

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