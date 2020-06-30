Timo Werner: Daha önce M.United'a imzalayabilirdim

Gelecek sezon için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya varan Timo Werner, daha önce Manchester United'a imza atmaya da çok yaklaştığını belirtti.

Alman genç yıldız Timo Werner'in adı tranfer için birçok Avrupa devi ile anılmıştı.

Son olarak Chelsea'ye imza atan Werner, kendisi hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu.

Manchester United, Liverpool ve birçok diğer dev kulüp gibi transferde Werner'i kadrosuna katmak istiyordu. Yine de kariyeri için daha iyi olan seçeneğin Chelsea olduğunu düşünen 24 yaşındaki süper yıldız, Maviler'e 5 yıllık imza attı.

"CHELSEA EN İYİ SEÇENEKTİ"

Chelsea tercihiyle ilgili konuşan Alman forvet; "Birkaç hafta önce anlaşmaya vardık. Süreç sırasında bir problem yaşamadım çünkü koronavirüs arası nedeniyle yeterince düşünebilecek kadar vaktim oldu. Birçok teklifin olduğu bir sır değildi. United, Liverpool veya Inter'e de transfer olabilirdim ancak Chelsea'nin sunduğu her şey benim için, oyunum için ve kariyerim için en iyisiydi." dedi.