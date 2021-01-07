Tolgay Arslan, Serie A'daki 2. golünü attı

Udinese forması giyen Tolgay Arslan, 2-2 biten Bologna maçında fileleri havalandırdı.

Serie A'nın 16. haftasında Bologna ile Udinese takımları karşı karşıya geldi.

Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadelede Bologna'nın gollerini 19'uncu dakikada Takehiro Tomiyasu ile 40'ıncı dakikada Mattias Svanberg kaydetti.

Udinese'nin gollerini ise 34'üncü Roberto Maximiliano Pereyra ve 90+2'nci dakikada Tolgay Arslan attı.

İKİNCİ GOLÜ

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalyan ekibine transfer olan Tolgay, böylece Serie A'daki 2'nci golünü kaydetmiş oldu.