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Tomi Juric'de koronavirüse rastlandı
CSKA Sofya'da forma giyen Avustralyalı Tomi Juric'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
- AA
- 22.06.2020 - 15:28
Kulüp açıklamasında, takım ve teknik ekipe yapılan kontrollerde test sonucu pozitif çıkan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Tomi Juric'in, karantinaya alındığı belirtildi.
CSKA Sofya'nın geçen sezon kadrosuna kattığı Juric, Avustralya Milli Takımı'nda 41 karşılaşmada 8 gole imza attı.