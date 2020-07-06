Tostao: Ronaldo ve Messi, Pele ile kıyaslanamaz

Tostao: Ronaldo ve Messi, Pele ile kıyaslanamaz

Eski Brezilyalı futbolco Tostao, gelmiş geçmiş en iyi futbolcular listesinde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Pele'yi geçemeyeceğini söyledi.

Brezilya efsanesi ve tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında ilk sıralarda gösterilen Pele, yıllar boyunca Diego Maradona ile kıyaslandı.

Günümüz futbolunda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Pele ve Maradona'yı geride bıraktığı yönünde tartışmalar olsa da Tostao aynı fikirde değil.

''PELE, HERKESTEN DAHA İYİYDİ''

1970 Dünya Kupası'nı kazanan eski Brezilyalı futbolcu Tostao, FIFA.com'a verdiği röportajında Ronaldo ve Messi'nin Pele ile kıyaslanamayacağını belirtti:

"Bence Pele, herkesten daha iyiydi. Bana göre bir kıyaslama yapılamaz. Pele bir forvetin sahip olabileceği her özelliği taşıyordu, komple bir oyuncuydu. Bir tane bile kusuru yoktu."