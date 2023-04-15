Tottenham, Bournemouth'a son dakika golüyle yenildi Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham evinde Bournemouth'a son dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı Bournemouth bulduğu son dakika golüyle 3-2'lik skorla kazandı.

Galibiyet golü Ouattara'dan geldi

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Vina ve 51. dakikada Solanke ve 90+5. dakikada Ouattara kaydetti. Tottenham'ın golleri 14. dakikada Heung Min Son ve 88. dakikada Danjuma'dan geldi.

Tottenham, 5 maç sonra puan kaybetti

Bu sonuçla Tottenham ligde 5 maç sonra puan kaybetti. Bournemouth ise üst üste 2. galibiyetini aldı. Alınan bu galibiyetin ardından Bournemouth puanını 33 yaptı. Tottenham 53 puanda kaldı.

Premier Lig'in 32. haftasında Tottenham, Newcastle deplasmanına gidecek. Bournemouth ise West Ham'ı konuk edecek.