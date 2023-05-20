Tottenham, Brentford'a 3 golle boyun eğdi Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham sahasında Brentford'a 3-1 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Tottenham ile Brentford karşı karşıya geldi. Tottenham'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Brentford oldu.

Tottenham'ın golü Kane'den geldi

Tottenham'ın tek golünü 8. dakikada Harry Kane attı. Brentford'a galibiyeti getiren golleri ise 50 ve 62. dakikalarda Bryan Mbeumo ve 88. dakikada Yoane Wissa'dan geldi.

Brentford, Manchester City ile karşılaşacak

Bu mağlubiyetle birlikte Tottenham 57 puanda kaldı. Brentford ise puanını 56'ya yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Tottenham, Leeds United'a konuk olacak. Brentford ise Manchester City'i ağırlayacak.