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Tottenham ile Manchester United puanları paylaştı
Harry Kane ve Paul Pogba'nın uzun bir aradan sonra formalarına kavuştuğu karşılaşmada, Tottenham ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 20.06.2020 - 11:07
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek isteyen Tottenham ve Manchester United, Premier Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Aurier'in pasıyla topla buluşan Bergwijn, rakip savunmanın baskılarına rağmen topu ceza sahasına kadar taşımayı başardı ve yaptığı vuruşla Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.
81. dakikada ise Paul Pogba'nın kazandırdığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Bruno Fernandes hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Manchester United haftayı 46, Tottenham ise 42 puanla tamamladı.
Gelecek hafta Manchester United, Sheffield United'ı; Tottenham ise West Ham United'ı konuk edecek.