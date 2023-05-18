Tottenham, sezon sonunda Lucas Moura'yla yollarını ayıracağını duyurdu Londra ekibi Tottenham, yıldız oyuncusu Lucas Moura'nın sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Lucas Moura'nın geleceği netleşti.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lucas Moura ile sözleşme imzalanmayacağı ve yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı açıklandı.

Ayrıca Londra temsilcisi, oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor

Devre arası transfer döneminden bu yana Tottenham'dan ayrılması gündemde olan Lucas Moura ile başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takım yakından ilgileniyor.

30 yaşındaki futbolcunun durumunu ülkesi Brezilya'dan da çok sayıda kulüp yakından takip ediyor.

Tottenham formasıyla 219 maça çıktı

Sezon sonunda sözleşmesini tamamlayacak olan oyuncu 2017-2018 sezonunda katıldığı Tottenham'ın forması ile çıktığı 219 karşılaşmada 38 gol ve 27 asistlik katkı sağladı.

Brezilya Milli Takımı ile de 35 karşılaşmada sahada yer alan Moura, 4 gol kaydetti.