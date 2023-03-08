Trabzonsporlu futbolcu Jens Stryger Larsen'den 'ihtar' iddialarına yanıt

Alacakları nedeniyle Trabzonspor’u FIFA'ya şikayet ettiği yönünde hakkında iddialar ortaya atılan Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen, ülkesinin basınına açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Danimarka basınına konuşan futbolcu, alacaklarına yönelik Trabzonspor’a ihtar çekmediğini ve baskı yapmadığını ifade etti.

"Uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar. FIFA aracılığıyla kulübe baskı yapmak için herhangi bir talepte bulunmadım. Hem kulüpte hem de ülkede durumun nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Burada şimdiye kadar ki en büyük trajedilerden biri yaşandı ve ülke hala büyük ekonomik sorunlarla bunun acısını çekiyor. Bu nedenle, adımın bu şekilde kullanılması daha da utanç verici."