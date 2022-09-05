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    Trabzonspor'un rakibi liginde farklı kazandı

    Ferencvaros, Macaristan Ligi'nde karşılaştığı Ujpest'i 6-0 yendi.
    • 05.09.2022 - 10:34
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    Trabzonspor'un rakibi liginde farklı kazandı

    Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferencvaros, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Ujpest'i 6-0 yendi.

    İki maç eksiği bulunan Ferencvaros, ligin 7. haftasında bir müsabakası eksik Ujpest ile deplasmanda karşılaştı.

    Son 4 yılın şampiyonu Ferencvaros, Zachariassen'in 9, Boli'nin 24 ve 45, Traore'nin 32, Auzqui'nin 67 ve Mmaee'nin 89. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

    Ligin zirvesinde

    5'te 5 yapan Ferencvaros, 15 puanla ligin zirvesinde yer aldı. 3 puanı bulunan Ujpest ise haftayı son sırada tamamladı.

    Trabzonspor, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a konuk olacak.


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