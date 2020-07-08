Dolar
6.8661
0.1224%
Euro
7.753
0.2067%
Altın
1803.35
0.4668%
Borsa
119281.75
-0.0478%
G. Altın
398.048
0.5245%
Bitcoin
63890.25
0.6992%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Tribünde kavgaya karışan Eric Dier'a 4 maç men

    İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), tribüne çıkarak taraftar kovalayan Tottenhamlı futbolcu Eric Dier'e 4 maçtan men ve para cezası verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 15:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tribünde kavgaya karışan Eric Dier'a 4 maç men

    Mart ayında oynadıkları ve Norwich City'ye elendikleri İngiltere Federasyon Kupası 5. tur mücadelesinin ardından, küfür ettiği gerekçesiyle kardeşinin de bulunduğu tribüne çıkarak bir taraftarı kovalamaya başlayan Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, yapılan inceleme sonrasında 4 maçtan men ve 40 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

    MOURİNHO: ONU DESTEKLİYORUM

    Teknik direktör Jose Mourinho, maçtan sonra futbolcusuna sahip çıkarak, "Eric bir profesyonelin yapmaması gereken, fakat hepimizin yapabileceği bir davranışta bulundu. Fakat onu anlıyorum ve destekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Tribünde kavgaya karışan Eric Dier'a 4 maç men #1

    26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, takımının Bournemouth, Arsenal, Newcastle United ve Leicester City maçlarında forma giyemeyecek.

    Görüş Bildir