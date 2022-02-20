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    Tudor'a diş geçiremeyen Mourinho çılgına döndü

    Roma, yenik duruma düştüğü maçta Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımda Jose Mourinho kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 10:56
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    Tudor'a diş geçiremeyen Mourinho çılgına döndü

    İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Roma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Başkentteki mücadelede kazanan çıkmadı: 2-2.

    Igor Tudor'un takımı 5' Antonin Barak, 20' Adrien Tameze ile skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda puan için yüklenen Roma, genç oyuncuları 65' Cristian Volpato ve 84' Edoardo Bove'dan gelen gollerle 1 puanı kurtardı.

    Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde üst üste 3. kez berabere kaldı ve 41 puana yükseldi.

    Tudor a diş geçiremeyen Mourinho çılgına döndü #1

    MOURINHO KIRMIZ GÖRDÜ

    Geceye damga vuran isim Jose Mourinho oldu. Portekizli teknik adam itirazları nedeniyle 90+1'de kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

    Sinirlerine hakim olamayan Mourinho'nun maç topunu stadın dışına gönderdiği görüldü.

    Tudor a diş geçiremeyen Mourinho çılgına döndü #2


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