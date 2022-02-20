Tudor'a diş geçiremeyen Mourinho çılgına döndü

Roma, yenik duruma düştüğü maçta Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımda Jose Mourinho kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Roma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Başkentteki mücadelede kazanan çıkmadı: 2-2.

Igor Tudor'un takımı 5' Antonin Barak, 20' Adrien Tameze ile skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda puan için yüklenen Roma, genç oyuncuları 65' Cristian Volpato ve 84' Edoardo Bove'dan gelen gollerle 1 puanı kurtardı.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde üst üste 3. kez berabere kaldı ve 41 puana yükseldi.

MOURINHO KIRMIZ GÖRDÜ

Geceye damga vuran isim Jose Mourinho oldu. Portekizli teknik adam itirazları nedeniyle 90+1'de kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Sinirlerine hakim olamayan Mourinho'nun maç topunu stadın dışına gönderdiği görüldü.