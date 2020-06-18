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    UEFA: FFP kuralları esnetilecek

    UEFA, koronavirüs nedeniyle FFP kurallarının esnetileceğini, esnetilmiş kriterleri ihlal etmeye çalışan kulüpleri ise dikkatle inceleyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 17:31
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    UEFA: FFP kuralları esnetilecek

    UEFA'dan, koronavirüs yüzünden zorluk çeken kulüplere iyi haber geldi.

    Kurul, virüs yüzünden Finansal Fair Play kurallarının 2020 sezonunda esnetileceğini açıkladı.

    İHLAL EDENLER İNCELENECEK

    2020 sezonundaki Finansal Fair Play incelemelerine 2021 sezonunun sonuna kadar esnetilerek devam edilecek.

    UEFA, esnetilmiş Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmeye çalışan kulüpleri dikkatle inceleyeceğini açıkladı.

    2020 yılına ait mali yılı değerlendirmesi olmayacağı 2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirileceği bildirildi.

    Yapılan açıklamada ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi müsabakalarında yer alan takımların 31 Temmuz - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında borcunun olmadığını bildirecek.

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