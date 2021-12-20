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    UEFA Tottenham'ı hükmen mağlup saydı

    UEFA Tottenham'ı hükmen mağlup saydı

    UEFA, Tottenham'daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham-Rennes maçında Rennes'i 3-0 hükmen galip ilan etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 13:49
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    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde koronavirüs vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti ve bu karar sonrasında Tottenham turnuvaya veda etti. Grubu ikinci sırada bitiren takım ise Vitesse oldu.

    UEFA Tottenham ı hükmen mağlup saydı #1

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ OLACAKTI

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin play-off'taki muhtemel rakipleri, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni ikinci sırada bitiren takımlardan oluşuyor.

    Bu durumda Vitesse, Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri oldu.

    UEFA Tottenham ı hükmen mağlup saydı #2

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