UEFA Tottenham'ı hükmen mağlup saydı

UEFA, Tottenham'daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham-Rennes maçında Rennes'i 3-0 hükmen galip ilan etti.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde koronavirüs vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti ve bu karar sonrasında Tottenham turnuvaya veda etti. Grubu ikinci sırada bitiren takım ise Vitesse oldu.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ OLACAKTI

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin play-off'taki muhtemel rakipleri, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni ikinci sırada bitiren takımlardan oluşuyor.

Bu durumda Vitesse, Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri oldu.