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    UEFA, yılın futbolcusu adayları belli oldu

    UEFA 2021-2022 sezonunda"Avrupa'da yılın futbolcusu" ödülü için Karim Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin De Bruyne'nin aday gösterildiğini açıkladı.
    • 13.08.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 09:36
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    UEFA, yılın futbolcusu adayları belli oldu

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknilk adamlar ve farklı ülkelerden basın mensuplarının yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik liste belli oldu.

    Yılın futbolcusu ödülü için Real Madrid golcüsü Karim Benzema, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.

    Yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında belli olacak.

    UEFA, yılın futbolcusu adayları belli oldu #1

    Araları iyi olmayan De Bruyne ve Courtois birbirlerine rakip oldu

    Belçika Milli Takımı'ndan yakın arkadaş olan kaleci Thibaut Courtois ile Kevin de Bruyne'nin aynı kadınla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. De Bruyne'nin sevgilisi olan Caroline Lijnen adlı model, aynı dönemde Courtouis ile de beraber olmuştu.

    Yılın teknik direktörü adayları ise şöyle:

    Carlo Ancelotti (İtalya – Real Madrid)

    Josep Guardiola (İspanya – Manchester City)

    Jürgen Klopp (Almanya - Liverpool)

    UEFA, yılın futbolcusu adayları belli oldu #2


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