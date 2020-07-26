Ukrayna Milli Takımı'nın doktoru koronadan vefat etti

Ukrayna Milli Takımı'nın doktoru koronadan vefat etti

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Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru Anton Hudaev, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bir süredir solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören 48 yaşındaki Hudaev'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Metalist Kharkiv takımının da doktoru olduğu belirtilen Hudaev'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.