Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Ukrayna Milli Takımı'nın doktoru koronadan vefat etti

    Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru Anton Hudaev, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 26.07.2020 - 14:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna Milli Takımı'nın doktoru koronadan vefat etti

    Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bir süredir solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören 48 yaşındaki Hudaev'in hayatını kaybettiği belirtildi.

    Metalist Kharkiv takımının da doktoru olduğu belirtilen Hudaev'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

    Ukrayna Milli Takımı'nın doktoru koronadan vefat etti #1

    Görüş Bildir