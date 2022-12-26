Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8672
0.15%
Dolar
18.6773
-0.01%
Altın
1.079
0.02%
Borsa
5539
1.55%
Bitcoin
319.466
-0.06%
BTXN Coin
6.51
-2.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Unai Emery, yaptığı sevinç nedeniyle Martinez'i takımda istemiyor

    Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez, dev zafer sonrası yaptığı kutlamalarla gündeme otururken kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
    • 26.12.2022 - 15:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Unai Emery, yaptığı sevinç nedeniyle Martinez'i takımda istemiyor

    2022 Dünya Kupası kutlamalarındaki tavırlarından dolayı çok konuşulan Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez kovulma tehlikesiyle karşı karşıya.

    Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi, büyük zaferin ardından yaptığı kutlamalarla gündeme otururken birçok eleştiri aldı.

    Emery, Martinez'den şikayetçi

    İngiliz basınınında yer alan haberlere göre, Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin Emiliano Martinez'den şikâyetçi. Arjantin'in zaferinde yaptığı kutlamaların ardından Emery, kulübü Martinez'i satmak için ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

    Unai Emery, yaptığı sevinç nedeniyle Martinez i takımda istemiyor #1

    "Bazı kutlamalar hakkında konuşacağım"

    Aston Villa'nın yeni hocası, Arjantin kalecisinin kutlamalardaki tavrını "Büyük duygularınız olduğunda, bazen bunu kontrol etmek zor oluyor. Önümüzdeki hafta onunla, bazı kutlamalar hakkında konuşacağım. Ama şimdilik millî takımında olmasına saygı duyuyorum. Ne zaman bizim sorumluluğumuz altına girerse, o zaman konuşabiliriz." sözleriyle eleştirmişti.

    Unai Emery, yaptığı sevinç nedeniyle Martinez i takımda istemiyor #2

    Aston Villa, Martinez'in yerine Bono'yu düşünüyor

    Emiliano Martinez'in takımdan kovulması durumunda yerine düşünülen isim ise yine 2022 Dünya Kupası'na damga vuran bir başka eldiven Yassine Bono.

    Başarılı kaleci, Fas'ın Katar'da yazdığı peri masalında başrol oynayan isimler arasında yer alıyordu.

    Unai Emery, yaptığı sevinç nedeniyle Martinez i takımda istemiyor #3


    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Victor Nelsson: İkinci yarıda stres yaşadık
    Futbol

    Victor Nelsson: İkinci yarıda stres yaşadık

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Görüş Bildir