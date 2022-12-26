Unai Emery, yaptığı sevinç nedeniyle Martinez'i takımda istemiyor

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez, dev zafer sonrası yaptığı kutlamalarla gündeme otururken kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

2022 Dünya Kupası kutlamalarındaki tavırlarından dolayı çok konuşulan Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez kovulma tehlikesiyle karşı karşıya.

Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi, büyük zaferin ardından yaptığı kutlamalarla gündeme otururken birçok eleştiri aldı.

Emery, Martinez'den şikayetçi

İngiliz basınınında yer alan haberlere göre, Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin Emiliano Martinez'den şikâyetçi. Arjantin'in zaferinde yaptığı kutlamaların ardından Emery, kulübü Martinez'i satmak için ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

"Bazı kutlamalar hakkında konuşacağım"

Aston Villa'nın yeni hocası, Arjantin kalecisinin kutlamalardaki tavrını "Büyük duygularınız olduğunda, bazen bunu kontrol etmek zor oluyor. Önümüzdeki hafta onunla, bazı kutlamalar hakkında konuşacağım. Ama şimdilik millî takımında olmasına saygı duyuyorum. Ne zaman bizim sorumluluğumuz altına girerse, o zaman konuşabiliriz." sözleriyle eleştirmişti.

Aston Villa, Martinez'in yerine Bono'yu düşünüyor

Emiliano Martinez'in takımdan kovulması durumunda yerine düşünülen isim ise yine 2022 Dünya Kupası'na damga vuran bir başka eldiven Yassine Bono.

Başarılı kaleci, Fas'ın Katar'da yazdığı peri masalında başrol oynayan isimler arasında yer alıyordu.