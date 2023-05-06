Urawa Red Diamonds, AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
AA

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi finali rövanşında temsilcisi Urawa Red Diamonds ile ekibi El-Hilal karşı karşıya geldi.

Bu mücadelesi Japonya'nın Saitama şehriyle aynı adı taşıyan statta oynandı.

Urawa Red Diamonds, üçüncü kez kazandı

İlk ayağı 1-1 sona eren finalin rövanşında Andre Carrillo'nun 49. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 galip gelen Urawa Red Diamonds, şampiyonluğa ulaştı.

Urawa Red Diamonds, 2007 ve 2017'nin ardından organizasyondaki üçüncü zaferini elde etti. Turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan El-Hilal ise 5. kez finalde kaybetti.

Urawa Red Diamonds, AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
Urawa Red Diamonds, AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
Urawa Red Diamonds, AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
Urawa Red Diamonds, AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazandı