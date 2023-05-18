Usain Bolt: Marcus Rashford koşuda beni geçebilir Jamaikalı atlet Usain Bolt; Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford için; "O beni 20 metrede geçebilir." dedi.

Altı Olimpiyat Altın Madalyası sahibi 100 metre ile 200 metre dünya rekorlarının sahibi olan kısa mesafe koşucusu efsane atlet Usain Bolt, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın resmi sitesine açıklama yaptı.

36 yaşındaki eski Jamaikalı rekortmen atlet, ManU'nun yıldızı Marcus Rashford hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

"Rashford, 20 metrede beni geçebilir"

Bolt, 'sizce mevcut kadrodaki en hızlı oyuncu kim?' sorusuna 'Rashford olmalı' yanıtını verdi.

Futbolcularında çok hızlı olabileceğini belirten Bolt, 'Onu geçememeniz için mesafe ne kadar olmalı?' sorusunu şu şekilde cevaplandırdı: