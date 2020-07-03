Utrecht taraftarı Sneijder'in futbola dönmesini istiyor

Teknik direktör olup Galatasaray’ın başına geçmeyi istediğini açıklayan Wesley Sneijder için Utrecht taraftarı gösteri düzenleyerek, futbolda geri dönmesini istedi.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve futbol hayatına nokta koyduğunu açıklayan Wesley Sneijder ile ilgili ülkesinde beklenmedik gelişmeler yaşanmaya başladı.

Arjen Robben’in futbolu bıraktıktan 1 yıl sonra yeşil sahalara geri dönmesinin ardından, memleketi Utrecht taraftarları da Sneijder’in futbola dönmesi için ayaklandı.

''1 YIL DAHA''

Yıldız futbolcu için yürüyüş yapan taraftarlar, meşaleler yaktı, ‘1 yıl daha’ yazılı bir pabkart taşıyarak, Utrecht forması giymesi istediler.

Taraftarlar ayrıca yıldız futbolcuya ömür boyu Utrecht taraftarı olacağına yönelik sözleşme imzalattı. Ancak bunun futbolcu sözleşmesine dönmesini temenni etti.

YANITI MERAKLA BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu, son olarak hayatını anlatan biyografisiyle gündeme gelmişti.

Hollandalı isim, yayınlanan kitabında bundan böyle teknik direktör olmak istediğini ve Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini itiraf etmişti. 36 yaşındaki Sneijder’in, Utrecht taraftarının ‘futbola dön’ çağrısına yanıtı merakla bekleniyor.

ALDIĞI KİLOLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medyadan ise, futbolu bırakmasının ardından aldığı kilolarla dikkat çeken Wesley Sneijder'in bu haliyle yeşil sahalara geri dönmesinin ise zor olacağı şeklinde yorumlar da geldi.