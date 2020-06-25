Van Persie'den sonra ilk kez birisi hat-trick yaptı

Van Persie'den sonra ilk kez birisi hat-trick yaptı

Anthony Martial, Manchester United'ın Sheffield United'ı 3-0 yendiği maçta 3 gol atarak 7 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Martial, Kırmızı Şeytanlar'da en son Aston Villa karşısında Nisan 2013'te hat-trick yapan eski Fenerbahçeli Robin Van Persie'den sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.

İngiliz ekibinde menajeri Solskjaer, maçın ardından yaptığı açıklamada 7 yıl sonra bir Premier Lig maçında Manchester United'da hat-trick yapan Anthony Martial için "Gol pozisyonlarına gittikçe daha fazla giriyor. Çok iyi durumda." dedi.

24 yaşındaki santrfor bu sezon Manchester United formasıyla 36 maçta 19 gol atıp 5 asist yaptı.