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    Van Persie'den sonra ilk kez birisi hat-trick yaptı

    Anthony Martial, Manchester United'ın Sheffield United'ı 3-0 yendiği maçta 3 gol atarak 7 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 16:25
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    Van Persie'den sonra ilk kez birisi hat-trick yaptı #1

    Martial, Kırmızı Şeytanlar'da en son Aston Villa karşısında Nisan 2013'te hat-trick yapan eski Fenerbahçeli Robin Van Persie'den sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.

    İngiliz ekibinde menajeri Solskjaer, maçın ardından yaptığı açıklamada 7 yıl sonra bir Premier Lig maçında Manchester United'da hat-trick yapan Anthony Martial için "Gol pozisyonlarına gittikçe daha fazla giriyor. Çok iyi durumda." dedi.

    24 yaşındaki santrfor bu sezon Manchester United formasıyla 36 maçta 19 gol atıp 5 asist yaptı.

    Van Persie'den sonra ilk kez birisi hat-trick yaptı #2

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