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    Vertonghen'den Tottenham'a veda

    Tottenham'ın tecrübeli stoperi Vertonghen, Londra ekibine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 13:19
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    Vertonghen'den Tottenham'a veda

    Kariyerini 2012 yılından bu yana İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da sürdüren 33 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

    TAKIMA VEDA ETTİ

    Kulübe ve çalışanlara teşekkür eden Vertonghen, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı." ifadelerini kullandı.

    Vertonghen'den Tottenham'a veda #1

    Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 gol attı.

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